Судебные приставы помогли детям-сиротам стать обладателями своих квартир в Самаре

149

Под контролем судебных приставов г. Самары органы местного самоуправления предоставили жилье молодым людям из числа детей сирот.

На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску находились исполнительные производства о предоставлении жилья социально незащищенной категории населения — детей-сирот. В рамках исполнительного производства сотрудники Службы вручили ответственным лицам постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредили, что если права данной категории граждан не будут восстановлены в срок, то им будет грозить уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

После этого органы местного самоуправления предоставили шестерым жителям г. Самары благоустроенные жилые помещения, отвечающие всем требованиям.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.