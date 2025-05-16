Судебные приставы переселили самарца из аварийного жилья в благоустроенную квартиру

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Под контролем судебных приставов житель аварийного жилья на ул. Советской Армии переехал в благоустроенную квартиру.

Дом, в котором располагалась квартира жителя Октябрьского района г. Самары, был признан аварийным и непригодным для проживания. Мужчина, ознакомившись с решением суда о выселении из опасного для жизни жилого помещения, продолжал подвергать свою жизнь риску, отказываясь от переезда в новую квартиру.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Неоднократные требования об исполнении решения суда мужчина игнорировал. Тогда судебным приставом в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, он был ограничен в праве выезда за пределы страны.

Принятые сотрудником Службы меры принесли положительный результат. Мужчина переехал в благоустроенное жилое помещение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.