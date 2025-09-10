Судебные приставы Чапаевска вышли в рейд

153

Несмотря на то, что учебный год уже начался акция «Собери ребенка в школу» продолжается и дает свои плоды. Так судебные приставы г. Чапаевска провели рейд по должникам-алиментщикам. Посетив порядка 20 адресов, сотрудники отделения напомнили задолжавшим своим детям родителям, что развод не делает детей чужими.

Как итог — трое должников примирились с бывшими супругами и исполнительные листы были отозваны взыскателями, семеро — официально трудоустроились, а в отношении еще троих составили административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».