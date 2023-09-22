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Студенты СамГМУ  встретились с участниками СВО и волонтёрами
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Студенты СамГМУ  встретились с участниками СВО и волонтёрами

22 сентября 2023 17:44
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Узнать о события на передовой и прифронтовых территориях студенты СамГМУ смогли «из первых уст».

Главными героями встречи со студентами в Самарском Государственном Медицинском университете были волонтёры и участники военных действий. Участники СВО - доброволец Александр Данилевский, лейтенант Андрей Рябцев и ветеран Илья Русинов отвечали на вопросы студентов и делились опытом. Модератором мероприятия стала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, депутат фракции «Единая Россия» Марина Сидухина.

Марина Геннадьевна поделилась своим опытом работы в медицине, рассказала о поездке в Снежное и  поинтересовалась мнением студентов, что значат для них такие понятия как  волонтёрство и патриотизм.

Девятнадцатилетний волонтёр и доброволец Александр Данилевский рассказал, как его семья отнеслась к его решению:

«Они знали, что я уехал волонтёром, были переживания некоторые, но с этим справились. А когда поехал уже добровольцем в зону СВО, я сказал,что поехал «волонтерить». Родители  узнали об этом, только когда увидели сюжет по ТВ».

Лейтенант гвардии, командир мотострелковой роты Андрей Рябцев пришёл на встречу со своей женой. Он поделился историями со службы и горячо поблагодарил медиков за их работу. Добавил, что если бы пришлось снова выбирать профессию, то стал бы врачом. Большую часть аудитории составляли девушки, и  у них было много вопросов к супруге лейтенанта.

Ветеран Пятнадцатой гвардейской Александрийской бригады, Илья Русинов награждён медалью «За отвагу» и Окопным крестом. Илья рассказал о своём боевом пути, и о том, как получил тяжёлое ранение позвоночника и не смог бы ходить, если бы не труды врачей.

Волонтёр Арсений Ганин работал в Мелитополе, в гуманитарном центре «Единой России». Он помогал  местным жителям, людям с ограниченными возможностями и ветеранам ВОВ. Побывав в восстанавливающемся городе Снежное, был впечатлен отстроенными школами и медицинскими учреждениями.

Это профессия благородная и благодарная, считает медик по образованию, депутат Марина Сидухина. Такие встречи необходимы для того, чтобы будущие медики осознали ценность своей профессии и важность качественного обучения.

Организовать встречу участников СВО со студентами-медиками помогли в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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