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Площадками для проведения станут 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.
Стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству
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Стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству

28 февраля 2025 15:09
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Площадками для проведения станут 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.

С 3 по 14 марта в Самарской области пройдут мероприятия Чемпионатного движения. Площадками для проведения станут 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.

Соревнования пройдут по 63 компетенциям в Основной возрастной категории и 44 – в категории «Юниоры». В мероприятиях примут участие 331 студент СПО и 220 школьников. Конкурсантов сопровождают эксперты-наставники.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. «Важным направлением нашей работы является совершенствование механизмов трудоустройства выпускников», – отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, акцентируя внимание на необходимости развития инструментов сопровождения молодежи от школьной скамьи до первого рабочего места. Одним из таких инструментов является чемпионатное движение по профессиональному мастерству. Предприятия – партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и входят в состав жюри. В мероприятия Чемпионатного движения вовлечены более 120 региональных работодателей, в числе которых как крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и индивидуальные предприниматели. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа.

 «В этом году мы отмечаем памятную для страны дату – 80-летие Великой Победы. Также важным событием для нас стал юбилей российской системы среднего профессионального образования: в 2025 году ей исполняется 85 лет. Именно поэтому чемпионат по профессиональному мастерству в этом году имеет для каждого из нас особое значение, ведь победа неразрывно связана с уважением к наследию, желанием получать новые знания и умения, со способностью улучшать свои навыки, развиваться профессионально и совершать трудовые подвиги. Желаю участникам успехов, пусть приобретенный на чемпионате опыт станет полезным и интересным!» - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В мероприятия движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. В 2024 году участниками Чемпионатного движения стали более 500 тыс. человек, из них свыше 130 тыс. – конкурсанты из всех регионов страны. Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

 «Сегодняшние участники чемпионата «Профессионалы» – это будущие лидеры индустрии. Их успехи сегодня – залог процветания Самарской области завтра. Благодаря чемпионату, молодёжь получает доступ к новым горизонтам, расширяет кругозор и обретает уверенность в своих силах. Партнерство между образовательными организациями и предприятиями региона позволяет конкурсантам развивать важные профессиональные навыки, получать практические знания, востребованные в реальной экономике. Это ключевой элемент стратегии подготовки квалифицированных кадров. Примеры наших победителей служат источником вдохновения для всей молодежи. Мы верим, что каждый из них способен достичь высот, если будет следовать своей мечте и стремиться к совершенству», – подчеркнула региональный координатор Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству Самарской области Ольга Жолобова.

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Самара Тольятти

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