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Старшеклассники из Лопатино побывали на экскурсии в специализированной пожарно-спасательной части

16 декабря 2023 11:29
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Старшеклассники из Лопатино побывали на экскурсии в специализированной пожарно-спасательной части

Пожарные - люди мужественной и героической профессии, вызывающей уважение у людей. Именно поэтому многие мальчишки мечтают стать огнеборцами. Чтобы больше узнать о профессии пожарного-спасателя и о том, как проходят будни борцов с огнем, в самарскую специализированную пожарно-спасательную часть г. Самары приехали школьники из села Лопатино.

Занятие по профориентации началось с рассказа сотрудников части о порядке и требованиях, предъявляемых к поступающим в вузы МЧС России, о преимуществах, которые ждут курсанта во время обучения, а затем и на службе в чрезвычайном ведомстве.

После беседы юным гостям показали помещения части. Будущие абитуриенты увидели диспетчерскую, где принимают вызовы на пожар, комнату отдыха, учебный класс. Самой увлекательной частью экскурсии стало посещение гаража, где подростки смогли ознакомиться с пожарно-спасательной техникой и оборудованием, узнать длину автолестницы, и как осуществляется боевое развертывание.

Как показывает практика, подобные встречи нередко помогают ученикам старших классов определиться с будущей профессией и выбором учебного заведения.

Теги: МЧС

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