Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре

Готовность станции метро «Театральная» составляет 90%. Такую цифру озвучил министр строительства Самарской области Александр Фомин во время визита на стройплощадку.

Чиновник уточнил, что речь идет непосредственно о самом помещении, расположенном под улицей Галактионовской. Здесь, по его словам, необходимо будет провести отделочные работы. Но к ним специалисты смогут приступить только после окончания другого этапа — прохождения тоннеля.

«Полным ходом идут работы по правому перегонному тоннелю. Выполнено более 640 метров из 1500», — заявил Александр Фомин.

К середине тоннеля, по прогнозам министра строительства, щит дойдет уже осенью, примерно в сентябре–октябре. Полное же прохождение участка и выход конструкции на поверхность ожидается не раньше декабря 2025 года.

Как пояснил директор АО «ВТС-Метро» Алексей Федосеев, сейчас щит уже «перешел» через улицу Маяковскую по Самарской. Самая глубокая точка пути примерно совпадает с серединой тоннеля. Она находится на глубине 32 метров под землей.

«Щит идет круглосуточно, работа здесь идет вахтовым методом, в двухсменном режиме, то есть круглосуточно. Обслуживает его порядка 30−40 человек в смену», — добавил Алексей Федосеев.

Всего же на стройплощадке работает около 240 человек. Бригады выполняют несколько задач одновременно на разных участках, пишет 63.ру.