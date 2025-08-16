Я нашел ошибку
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор из частного дома
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре

16 августа 2025 12:26

16 августа 2025 12:26
105
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре

Готовность станции метро «Театральная» составляет 90%. Такую цифру озвучил министр строительства Самарской области Александр Фомин во время визита на стройплощадку.

Чиновник уточнил, что речь идет непосредственно о самом помещении, расположенном под улицей Галактионовской. Здесь, по его словам, необходимо будет провести отделочные работы. Но к ним специалисты смогут приступить только после окончания другого этапа — прохождения тоннеля.

«Полным ходом идут работы по правому перегонному тоннелю. Выполнено более 640 метров из 1500», — заявил Александр Фомин.

К середине тоннеля, по прогнозам министра строительства, щит дойдет уже осенью, примерно в сентябре–октябре. Полное же прохождение участка и выход конструкции на поверхность ожидается не раньше декабря 2025 года.

Как пояснил директор АО «ВТС-Метро» Алексей Федосеев, сейчас щит уже «перешел» через улицу Маяковскую по Самарской. Самая глубокая точка пути примерно совпадает с серединой тоннеля. Она находится на глубине 32 метров под землей.

«Щит идет круглосуточно, работа здесь идет вахтовым методом, в двухсменном режиме, то есть круглосуточно. Обслуживает его порядка 30−40 человек в смену», — добавил Алексей Федосеев.

Всего же на стройплощадке работает около 240 человек. Бригады выполняют несколько задач одновременно на разных участках, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

