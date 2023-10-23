Стало больше самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты

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Опрос соискателей, который провела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, показал: 47% жителей Самарской области не хватает зарплаты на основные траты, и за год количество таких ответов выросло.

По итогам опроса, который прошел в 2023 году, 47% самарцев не хватало зарплаты, годом ранее таких ответов было 45%, а в 2021 году — только 31%.

О том, что зарплаты хватает, но с трудом, говорят 34% участников исследования (в 2021 году таких ответов было 30%, в 2022 — 39%). При этом за год выросло число жителей региона, уровень зарплаты которых вполне комфортен для их трат: 20% против 16% в 2022. А вот по сравнению с 2021 количество респондентов, которым вполне хватает зарплаты, снизилось: два года назад эта цифра составляла 39%.

В разрезе возрастов чаще других вполне хватает зарплаты респондентам от 18 до 24 лет (23% ответов), совсем не хватает зарплаты чаще соискателям старше 55 лет. При этом о нехватке заработной платы говорят 51% женщин и только 39% мужчин.

Если говорить о профсферах, то больше других довольны зарплатой специалисты ИТ-сферы (32%) и сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34% ответов). О нехватке денег чаще заявляют сотрудники сфер «Административный персонал» (58%), «Медицина, фармацевтика» (57%), «Наука, образование» (55% ответов).

Среди тех, кому не хватает зарплаты, 48% отметили, что до комфортного уровня им нужна прибавка более чем на 20 тысяч рублей, чаще всего такой ответ давали специалисты из сфер «Строительство, недвижимость» (75%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (71%). Каждому пятому жителю региона хватит 15-20 тысяч, больше всего таких ответов у соискателей из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (33%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%); каждому четвертому — 10-15 тысяч рублей, чаще остальных это респонденты из сферы «Административный персонал» (24% ответов).