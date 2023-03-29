Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%

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Спрос на работников со знанием китайского языка в 2022 году вырос в России на 70% по сравнению с годом до этого. В I квартале 2023 года показатель также вырос на 42% в годовом выражении. Об этом в среду, 29 марта, сообщает РБК со ссылкой на данные рекрутинговой компании HeadHunter.

За 2022 год российские компании разместили более 7 тыс. вакансий, где среди требований указали знание китайского языка. Наиболее востребованы специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства. Им предлагают зарплату от 50 тыс. до 90 тыс. рублей.

За первые три месяца 2023 года соискатели со знанием китайского выложили 33 тыс. резюме, что в девять раз больше, чем число актуальных вакансий. Чаще всего они ищут работу переводчиком или преподавателем.

Китайский язык оказался вторым по востребованности языком на рынке труда после английского, пишут "Известия".