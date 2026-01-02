Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год

Почти половина россиян (45%) в качестве главного обещания себе в наступившем 2026 году выбрала начать придерживаться правильного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проведенный центром "Ромир" социологический опрос.

О своих новогодних обещаниях социологам рассказали 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 64 лет.

"Почти половина россиян (45%) в качестве обещания на 2026 год выбирает правильное питание. Среди женщин такой пункт особенно популярен: 50% против 36% у мужчин", – указывается в сообщении.

38% респондентов пообещали себе регулярно заниматься спортом (чаще всего этот вариант выбирали молодые люди), столько же опрошенных намерены в 2026 году откладывать деньги.

31% опрошенных пообещали заняться самообразованием или новым хобби. 26% – проводить больше времени с семьей, 25% – завершить или начать ремонт.

15% намерены сократить употребление алкоголя или даже полностью отказаться от него. Причем, мужчины дают такое обещание себе чаще женщин – 22% против 10%.

Примечательно, что, по данным исследования, выполняют большую часть своих обещаний только 39% респондентов, пишет Смотрим.