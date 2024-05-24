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Сотрудница ГУ МЧС СО заняла 1 место на межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике

24 мая 2024 17:48
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Около сотни участников съехались в регион из каждого субъекта ПФО.

В столице Республики Удмуртия г. Ижевске прошли старты в рамках первого этапа Спартакиады МЧС России среди территориальных органов МЧС России Приволжского федерального округа по легкой атлетике.

Спартакиада МЧС России проводится в два этапа: среди территориальных органов в федеральных округах и далее среди округов.

Около сотни участников съехались в регион из каждого субъекта ПФО.

Спортсмены показали свое спортивное мастерство в беге на 1 и 3 км и смешанной эстафете 4х400 м.

В беге на 1 км среди женщин в возрастной категории 31- 40 лет 1 место завоевала Юлия Кадасюк - сотрудница 31 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике

Теги: МЧС Самара

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