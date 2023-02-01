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Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю 600 тысяч рублей у двух доверчивых пенсионерок

1 февраля 2023 11:07
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Сотрудница банка из Тольятти предотвратила потерю 600 тысяч рублей у двух доверчивых пенсионерок

15 сентября прошлого года на телефон 72 -летней пенсионерки из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили женщине, что мошенники хотят  снять деньги с ее счета, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет, номер которого сообщили «работники банка».

Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась снять 250 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет. Сотрудница финансовой организации – Анна Александровна стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Анна Суворова пояснила доверчивой женщине, что та стала жертвой обмана.

По аналогичной схеме 10 января текущего года мошенники позвонили еще одной жительнице Комсомольского района. Как рассказала Анна Александровна, 68 летняя пенсионерка не первый год является клиенткой  их офиса. Женщина всегда приветливо и доброжелательно общалась с сотрудниками банка. «За неделю до этого события закрывала кредитную карту, а тут пришла оформить кредит в сумме 350 000 рублей, и так же на все вопросы отвечала резко, явно волнуясь», - вспоминает Анна Суворова.

Анна Александровна, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, в обоих случаях приостановила операции по счетам клиенток для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у двух местных жительниц. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Анне Александровне благодарственное письмо.

Теги: Мошенники

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