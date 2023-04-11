Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок в охотничьих угодьях Самарской области

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В минувшие выходные в южной группе районов Самарской области открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь. На этих территориях сотрудники контролирующих органов провели рейдовые мероприятия, направленные на профилактику нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также правил охоты. В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области, представители регионального департамента охоты и рыболовства, полицейские и специалисты гостехнадзора.

В общей сложности за выходные проверено порядка ста пятидесяти охотников. По статистике, самые распространенные нарушения, допускаемые гражданами на весенней охоте – это охота с подхода, без подсадной утки или манка, нарушение норм добычи дичи, переноска оружия в заряженном и расчехленном виде. За несоблюдение правил охоты уже составлено 15 административных протоколов, за игнорирование правил хранения и ношения оружия – 2 протокола, 3 единицы огнестрельного оружия изъяты.

«Во время рейдовых мероприятий с охотниками проводится также разъяснительная работа – сотрудники Росгвардии объясняют, какая ответственность предусмотрена за утрату оружия, за его передачу другим лицам, за нахождение в охотничьих угодьях с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Главная наша задача – предупредить ЧП с оружием» - рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Кизян.

15 апреля сезон охоты стартует в северной группе районов. Аналогичные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.