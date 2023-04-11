Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом
В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее
Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь
Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь
Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы
Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
Ученые Самарского политеха нашли новый кристаллический кислород-ионный проводник
Ученые Самарского политеха нашли новый кристаллический кислород-ионный проводник
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.74
-0.66
EUR 89.17
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»
Самарский зоопарк приглашает на квест "Животные-покорители космоса"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок в охотничьих угодьях Самарской области

11 апреля 2023 09:45
145
Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок в охотничьих угодьях Самарской области

В минувшие выходные в южной группе районов Самарской области открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь. На этих территориях сотрудники контролирующих органов провели рейдовые мероприятия, направленные  на профилактику нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также правил охоты. В профилактических мероприятиях приняли участие сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области, представители регионального департамента охоты и рыболовства, полицейские и специалисты гостехнадзора.

В общей сложности за выходные проверено порядка ста пятидесяти охотников. По статистике, самые распространенные нарушения, допускаемые гражданами на весенней охоте – это охота с подхода, без подсадной утки или манка, нарушение норм добычи дичи, переноска оружия в заряженном и расчехленном виде. За несоблюдение правил охоты уже составлено 15 административных протоколов, за игнорирование правил хранения и ношения оружия – 2 протокола, 3 единицы огнестрельного оружия изъяты. 

«Во время рейдовых мероприятий с охотниками проводится также разъяснительная работа – сотрудники Росгвардии объясняют, какая ответственность предусмотрена за утрату оружия, за его передачу другим лицам, за нахождение в охотничьих угодьях с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Главная наша задача – предупредить ЧП с оружием» - рассказал заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Кизян.

15 апреля сезон охоты стартует в северной группе районов. Аналогичные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.

 

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, уклонявшегося от отбытия наказания
07 апреля 2023, 10:54
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, уклонявшегося от отбытия наказания
Сотрудники Росгвардии передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Происшествия
561
Росгвардия информирует об изменениях в оружейном законодательстве
04 апреля 2023, 10:44
Росгвардия информирует об изменениях в оружейном законодательстве
Изменится срок рассмотрения заявления о выдаче первой в жизни лицензии на приобретение оружия, на коллекционирование или экспонирование оружия и патронов к... Общество
515
Росгвардия напоминает о возможности получить образование в ведомственных вузах войск правопорядка
03 апреля 2023, 11:35
Росгвардия напоминает о возможности получить образование в ведомственных вузах войск правопорядка
По всем вопросам обращаться в отделение учета и комплектования штаба Управления Росгвардии по Самарской области. Общество
571
В центре внимания
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
11 апреля 2023  12:49
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
85
Проект
11 апреля 2023  11:46
Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля
134
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
11 апреля 2023  11:38
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
113
Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей
11 апреля 2023  10:07
Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей
147
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
1040
Весь список