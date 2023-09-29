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Сотрудники полиции и общественники напомнили самарским ребятам ПДД

29 сентября 2023 13:14
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Сотрудники полиции и общественники напомнили самарским ребятам ПДД

В Самарской области сотрудники полиции и общественники на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения несовершеннолетними.

Так, сотрудники региональной Госавтоинспекции совместно с областным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели встречу с учащимися на территории одной из школ города Самары. В формате познавательной игры детям напомнили правила дорожного движения.

Ребята с удовольствием поучаствовали в мероприятии, состоящем из нескольких этапов-станций: станция "Безопасный путь", на которой учащиеся продемонстрировали безопасный маршрут на интерактивной площадке, так называемом макете городских улиц, станция "Фигурное вождение", станция "Медицина", станция "Азбука безопасности", на которой дети показали знание знаков дорожного движения, станция "Автогородок" и станция "VR", где участники с помощью очков виртуальной реальности проходили по улицам города, соблюдая правила дорожного движения.

В Волжском районе начальник Госавтоинспекции подполковник полиции Дмитрий Баландов принял участие в открытом уроке с использованием интернет-трансляции, в ходе которого напомнил школьникам о соблюдении правил дорожного движения, об опасностях на дороге и призвал быть более дисциплинированными, находясь вблизи проезжей части. Обсудил дорожные ловушки, в которых могут оказаться дети на улице, дал рекомендации по безопасным маршрутам движения «дом-школа-дом».

Подполковник полиции призвал ребят к активному участию в акциях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В Шенталинском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения организовали для учащихся начальных классов мероприятие «В стране дорожных знаков».

Сотрудник полиции Елена Калашникова напомнила детям правила безопасности и значение дорожных знаков.

Ребята активно принимали участие в беседе и мини-викторине. Все задания были направлены на развитие внимания, памяти и закрепление правил дорожного движения.

В Кошкинском районе была проведена встреча воспитанников дошкольного образовательного учреждения с госавтоинспекторами, в ходе которой в игровой форме были рассмотрены виды пешеходных переходов, обсуждались дорожные ловушки.

Также сотрудниками полиции была организована акция «Свет дарит жизнь».

Возвращающимся домой из школы детям инспекторы вручали световозвращающие брелоки и значки, напоминая о необходимости использования их в темное время суток и в условиях плохой видимости. Полицейские объяснили ребятам где и как правильно размещать светоотражающие элементы на одежде, подчеркнув, что лучше использовать одновременно несколько предметов различной формы и размеров.

Похвистневские Госавтоинспекторы и общественники совместно с отрядом юных инспекторов дорожного движения провели пропагандистскую акцию «Трафарет безопасности»

В ходе встречи участники вышли с трафаретом с самыми важными напоминаниями к пешеходному переходу перед сельской школой. Подростки с помощью краски нанесли на асфальт надписи, призывающие к соблюдению ПДД.

Сотрудники полиции напомнили ребятам о важности правильного поведения на дороге.

Представитель Общественного совета Татьяна Лупцова отметила, что посмотреть по сторонам, снять наушники, отвлечься от телефона, слезть с велосипеда при переходе проезжей части – простые правила, от которых зависит здоровье, а порой и жизнь детей.

В Сызрани представитель Общественного совета протоиерей Александр Устинов совместно с Госавтоинспекторами встретился с учениками начальных классов образовательных учреждений.

 В ходе мероприятия школьники вспомнили о сигналах светофора, об основных правилах безопасности при управлении велосипедом. После обсуждения инспектора Госавтоинспекции и общественник провели для ребят пешеходную экскурсию, входе которой показали, как надо правильно переходить опасные участки дороги. 

В Челно-Вершинах сотрудники Госавтоинспекции напомнив детям о правилах дорожного движения, рассказали о службе в Госавтоинспекции и показали патрульный автомобиль. Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвали звуки сирены. Ребятам показали, как работает громкоговорящее устройство, рация, светодиодные маяки красно-синего цвета, продемонстрировали бронежилет, каску и приборы, с которыми инспекторы ежедневно заступают на охрану общественного порядка. 

Дети были в восторге от проведенного мероприятия, поблагодарили инспекторов и обещали быть внимательными пешеходами.

Прощаясь, полицейские и общественники пожелали мальчишкам и девчонкам хороших оценок и безопасных дорог!

Теги: БДД

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