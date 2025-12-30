Сотрудники полиции Чапаевска провели специальное профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир»

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ребёнок-главный пассажир!» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Чапаевску провели рейд по выявлению нарушений при перевозке детей.

Цель акции – привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей, убедить водителей обязательно использовать штатные ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке автотранспортом, напомнить о ценности детской жизни и предупредить о возможных опасностях на дорогах.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяли проведению разъяснительной работы с водителями, детьми – обращения о целесообразности применения детских удерживающих устройств, напомнили родителям об основных правилах безопасной поездки.

Полицейские призвали жителей города быть внимательными на дороге, всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства с учетом роста и веса ребёнка.

Также родителям и детям рассказали о важности использования в зимний период световозвращающих элементов на одежде, обуви, школьных рюкзаках в темное время и в условиях недостаточной видимости.

В завершение беседы полицейские напомнили, что правила безопасности важно соблюдать и в каникулярный период.