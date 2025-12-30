Я нашел ошибку
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Сотрудники полиции Чапаевска провели специальное профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир»

Сотрудники полиции города Чапаевска провели специальное профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир»

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ребёнок-главный пассажир!» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Чапаевску провели рейд по выявлению нарушений при перевозке детей.

Цель акции – привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей, убедить водителей обязательно использовать штатные ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке автотранспортом, напомнить о ценности детской жизни и предупредить о возможных опасностях на дорогах.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяли проведению разъяснительной работы с водителями, детьми – обращения о целесообразности применения детских удерживающих устройств, напомнили родителям об основных правилах безопасной поездки.

Полицейские призвали жителей города быть внимательными на дороге, всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства с учетом роста и веса ребёнка.
Также родителям и детям рассказали о важности использования в зимний период световозвращающих элементов на одежде, обуви, школьных рюкзаках в темное время и в условиях недостаточной видимости.

В завершение беседы полицейские напомнили, что правила безопасности важно соблюдать и в каникулярный период.

