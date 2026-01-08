Сотрудники МЧС СО обеспечили безопасность рождественских богослужений

В ночь с 6 на 7 января мероприятия, связанные с празднованием Рождества Христова, обеспечивались сотрудниками Главного управления и противопожарной службой области, От МЧС России на страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники.

Представители надзорных органов Главного управления провели профилактические проверки противопожарного состояния объектов религиозного назначения. Со священнослужителями были проведены инструктажи по пожарной безопасности. В ходе бесед им разъяснили меры предосторожности при использовании открытого огня (свечи, лампады), порядок применения первичных средств пожаротушения, а также действия в случае необходимости эвакуации людей и вызова пожарно-спасательных служб.

Ночные рождественские богослужения в Самарской области прошли без происшествий.

Фото: ГУ МЧС СО