Сотрудники ДПС Самары оказали своевременную помощь беременной женщине

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Ночью к инспекторам ДПС старшим лейтенантам полиции Максиму Брусинцеву и Сергею Вобликову, которые несли службу на посту на Южном шоссе, обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится беременная супруга, и они очень боятся потерять ребенка. Девушка нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до лечебного учреждения из-за дальнего расстояния, водитель попросил помощи у сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Инспекторы, понимая всю серьезность положения, аккуратно пересадили девушку в патрульный автомобиль, передали дежурному сообщение о случившемся и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, в кратчайшие сроки доставили семейную пару до приемного покоя и передали врачам. В больнице роженице оказали необходимую помощь, и она осталась под наблюдением врачей.

«В такой ситуации нужно действовать быстро, мы с напарником ни секунды не раздумывали», – пояснил старший лейтенант Сергей Вобликов.

Благодаря своевременно оказанной помощи инспекторов ДПС и медиков, через месяц у пары родился здоровый ребенок. Стражи правопорядка приехали и на выписку новорожденного мальчика. Молодой маме они вручили цветы и подарок для малыша.

Счастливые родители поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь и внимание, оказанное их семье.

Фото: ГУ МВД СО