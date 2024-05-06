Сотрудники 31 отряда приняли участие в проведении Дней открытых дверей в образовательных учреждениях Тольятти

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Специалисты МЧС России посетили Тольяттинский государственный университет и Колледж управления и экономики, в котором в прошлом году открылись новые направления подготовки будущих государственных служащих: «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».

В ТГУ мероприятие традиционно прошло в формате демонстрации сотрудниками МЧС России новейших образцов пожарно-технического вооружения, боевой одежды пожарного и снаряжения, а в Колледже управления и экономики был организован просмотр видеоролика о профессии пожарных-спасателей, проведена беседа о возможностях и направлениях будущей профессиональной деятельности выпускников в системе МЧС России, а также продемонстрировано пожарно-техническое вооружение и средства индивидуальной защиты органов дыхания огнеборцев.

Недавно ребята-участники Дней открытых дверей побывали на торжественном мероприятии в честь 375-летия со дня образования пожарной охраны России, а также принятия Присяги на верность пожарно-спасательному делу вновь принятыми сотрудниками, которое по традиции состоялось в г. Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда.