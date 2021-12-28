Составлен топ самых важных предновогодних дел

123

В преддверии нового года россияне рассказали о делах, которые бы хотели успеть сделать до наступления 2022 года.



Главная задача у россиян до окончания года — успеть купить подарки родным и друзьям (14%). На втором месте — уборка дома (6%). Каждый двадцатый россиянин пока не успел украсить дом и нарядить елку. Еще 5% надеются успеть до января доделать ремонт. Также 5% мечтают просто отдохнуть. Провести время с семьей, сходить к врачу и подготовиться к празднованию Нового года планируют по 4% опрошенных. Избавиться от долгов до нового года мечтает 1% респондентов. Еще 1 из 100 хочет похудеть. Среди других важных дел, которые россияне хотели бы закончить до наступления нового года, были: бросить курить, выздороветь, закончить обучение, получить водительское удостоверение, сдать экзамены, постричься, дочитать книгу, довязать свитер и много прочих (27%).



А вот каждый шестой успел сделать все запланированное и готов к встрече нового года (17%).



Женщины чаще мужчин хотят успеть купить подарки (20% и 8%), сделать уборку (9% и 4%) и нарядить елку (6% и 3%). Мужчины же чаще говорили о том, что успели выполнить все предновогодние дела — 22% против 12% у женщин.



По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с покупкой подарков и уборкой дома в этом году россияне запоздали — сейчас успеть купить подарки хотят 14% респондентов, убраться — 6%, год назад таковых было 12% и 4% соответственно. Чуть чаще, чем в прошлом году, россияне хотят успеть отдохнуть перед новым годом — 5% против 3% год назад.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.