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Соседи мешали самарцам пользоваться общим санузлом

13 мая 2024 10:08
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Соседи мешали самарцам пользоваться общим санузлом

Судебным приставам Ленинского района г. Самары удалось восстановить нарушенные права жильцов коммунальной квартиры, чьи соседи препятствовали в пользовании общим санузлом, расположенном в коридоре.

Собственники квартиры без согласования с другими жильцами многоквартирного дома установили замок на входной двери в общий коридор. Ситуация обострилась и тем, что из-за самовольства собственников квартиры соседям ограничили доступ к общему санузлу, расположенному в этом же коридоре. Собственники квартир обратились с исковым заявлением в суд, который обязал ответчиков не чинить препятствий истцам в пользовании общим имуществом.

В отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель разъяснил последствия неисполнения решения суда, предупредил о мерах принудительного характера. Но собственники квартиры продолжали упрямиться, что и послужило основанием для вынесения постановлений о взыскании исполнительского сбора и ограничения их в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Не желая усугублять ситуацию, собственники квартиры исполнили решение суда и демонтировали замок в двери общего коридора.

Теги: Судебные приставы

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