Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу

До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре.
️Важно: ёлочки должны быть без игрушек, дождика, мишуры и скотча
Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадок и других животных.
Приносите их в зеленые бункеры по следующим адресам:
Октябрьский район:
пр. Ленина 26 / ул.Полевая
ул. Маломосковская / ул.Революционная
ул. Авроры / ул. Дыбенко
Советский район:
ул. 22 партсъезда, 38
ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина
ул.Ново-Вокзальная / ул.Физкультурная
ул.Аэродромная, 72
Промышленный район:
ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная
ул. Кирова, 304
ул. Стара Загора, 137
ул. Ново-Вокзальная, 217
Красноглинский район:
пос. Береза, квартал 4 (напротив д.8)
ул. Сергея Лазо 21 (ДК "Чайка")
п. Мехзавод квартал 4, 4
Куйбышевский район:
ул. Белорусская, 131
Самарский район:
ул. А.Толстого, 17 (Хлебная пл.)
Железнодорожный район:
ул. Чернореченская / ул. Владимирская
Ленинский район:
ул. Маяковского, 97
ул. Дачная, 28
ул. Арцыбушевская, 105
Кировский район:
ул. Победы / ул. Каховская (УСЦ Грация)
ул. Ташкентская, 137
️Важно: при отсутствии возможности централизованно сдать ёлочку на переработку необходимо использовать места для КГО на контейнерных площадках (не складывать их в обычные контейнеры).
Фото: минприроды СО