Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу

166
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу

До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре.

️Важно: ёлочки должны быть без игрушек, дождика, мишуры и скотча

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадок и других животных.

Приносите их в зеленые бункеры по следующим адресам:

Октябрьский район:
пр. Ленина 26 / ул.Полевая
ул. Маломосковская / ул.Революционная
ул. Авроры / ул. Дыбенко

Советский район:
ул. 22 партсъезда, 38
ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина
ул.Ново-Вокзальная / ул.Физкультурная
ул.Аэродромная, 72

Промышленный район:
ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная
ул. Кирова, 304
ул. Стара Загора, 137
ул. Ново-Вокзальная, 217

Красноглинский район:
пос. Береза, квартал 4 (напротив д.8)
ул. Сергея Лазо 21 (ДК "Чайка")
п. Мехзавод квартал 4, 4

Куйбышевский район:
ул. Белорусская, 131

Самарский район:
ул. А.Толстого, 17 (Хлебная пл.)

Железнодорожный район:
ул. Чернореченская / ул. Владимирская

Ленинский район:
ул. Маяковского, 97
ул. Дачная, 28
ул. Арцыбушевская, 105

Кировский район:
ул. Победы / ул. Каховская (УСЦ Грация)
ул. Ташкентская, 137

️Важно: при отсутствии возможности централизованно сдать ёлочку на переработку необходимо использовать места для КГО на контейнерных площадках (не складывать их в обычные контейнеры).

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.
06 января 2026, 11:39
В Самарской области полностью выполнен план лесовосстановления
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.     Экология
716
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
02 января 2026, 19:45
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Экология
769
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
23 декабря 2025, 14:51
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица. Экология
653
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
14
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
330
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
266
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1268
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
987
Весь список