Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу

До 15 января регоператор АО «Экология» продолжает сбор новогодних деревьев в Самаре.

️Важно: ёлочки должны быть без игрушек, дождика, мишуры и скотча

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадок и других животных.

Приносите их в зеленые бункеры по следующим адресам:

Октябрьский район:

пр. Ленина 26 / ул.Полевая

ул. Маломосковская / ул.Революционная

ул. Авроры / ул. Дыбенко

Советский район:

ул. 22 партсъезда, 38

ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина

ул.Ново-Вокзальная / ул.Физкультурная

ул.Аэродромная, 72

Промышленный район:

ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная

ул. Кирова, 304

ул. Стара Загора, 137

ул. Ново-Вокзальная, 217

Красноглинский район:

пос. Береза, квартал 4 (напротив д.8)

ул. Сергея Лазо 21 (ДК "Чайка")

п. Мехзавод квартал 4, 4

Куйбышевский район:

ул. Белорусская, 131

Самарский район:

ул. А.Толстого, 17 (Хлебная пл.)

Железнодорожный район:

ул. Чернореченская / ул. Владимирская

Ленинский район:

ул. Маяковского, 97

ул. Дачная, 28

ул. Арцыбушевская, 105

Кировский район:

ул. Победы / ул. Каховская (УСЦ Грация)

ул. Ташкентская, 137

️Важно: при отсутствии возможности централизованно сдать ёлочку на переработку необходимо использовать места для КГО на контейнерных площадках (не складывать их в обычные контейнеры).

Фото: минприроды СО