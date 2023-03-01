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СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает юбилей

1 марта 2023 12:56
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СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает юбилей

Со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области прошло 30 лет.

За время существования отряда его сотрудники приняли участие в сотнях операций как по задержанию особо опасных вооруженных преступников в Самарском регионе, так и по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа. Сейчас, в непростое для страны время, личный состав отряда также на передовой борьбы с нацизмом. За всю историю отряда свыше 350 спецназовцев удостоены государственных наград, 10 из них – стали кавалерами ордена Мужества.

Только по итогам прошлого года офицеры СОБР Омега выполнили около 550 заданий на применение сил и средств, в ходе которых задержано более 110 лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, изъято 78 единиц оружия и большое количество боеприпасов.

- Хотим пожелать личному составу крепкого здоровья. Сил и энергии для новых свершений. Выражаем нашу искреннюю благодарность ветеранам подразделения, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству. Семьям,  родным и близким личного состава мы желаем любви, счастья и терпения, - отметил, поздравляя личный состав отряда, начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Теги: Росгвардия

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