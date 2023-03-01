СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает юбилей

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Со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области прошло 30 лет.

За время существования отряда его сотрудники приняли участие в сотнях операций как по задержанию особо опасных вооруженных преступников в Самарском регионе, так и по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа. Сейчас, в непростое для страны время, личный состав отряда также на передовой борьбы с нацизмом. За всю историю отряда свыше 350 спецназовцев удостоены государственных наград, 10 из них – стали кавалерами ордена Мужества.

Только по итогам прошлого года офицеры СОБР Омега выполнили около 550 заданий на применение сил и средств, в ходе которых задержано более 110 лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, изъято 78 единиц оружия и большое количество боеприпасов.

- Хотим пожелать личному составу крепкого здоровья. Сил и энергии для новых свершений. Выражаем нашу искреннюю благодарность ветеранам подразделения, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству. Семьям, родным и близким личного состава мы желаем любви, счастья и терпения, - отметил, поздравляя личный состав отряда, начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.