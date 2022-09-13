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Шоколад, молоко и чай: как изменились вкусовые предпочтения самарцев за 10 лет

13 сентября 2022 13:30
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Шоколад, молоко и чай: как изменились вкусовые предпочтения покупателей за 10 лет

Сейчас каждый третий россиянин ест сладости минимум раз в неделю, пьет меньше молока и отдает предпочтение российским продовольственным брендам.

К своему 20-летнему юбилею АШАН Ритейл Россия проанализировал, как изменился спрос покупателей на целый ряд популярных категорий товаров. Так, согласно исследованию, покупатели торговой сети стали реже пить молоко – 37% пьют его каждый день, в то время как в 2013 году 56% называли его частью своего ежедневного рациона. А вот йогурты стали пользоваться большей популярностью – почти половина (44%) клиентов отметила, что покупает их хотя бы несколько раз в неделю, в 2013 их доля составляла 19%. Клиенты сети особенно любят йогурты с ягодными вкусами и наполнителями вроде мюсли или шоколадных шариков. 

Шоколад, вафли, печенье и конфеты одинаково пользуются спросом у клиентов АШАН – в 2022 году 39% покупателей едят их каждую неделю. В 2013 году эти показатели были скромнее – 24%. Подавляющее большинство наиболее популярных брендов в данной категории – российские.

Среди напитков чай остается самым популярным – больше 85% пьют его ежедневно. На втором месте бутилированная вода – 67% покупают как минимум несколько раз в неделю, отдавая предпочтение брендам локальных поставщиков. Растет популярность соков и газированных напитков – в этом году 57% и 31% пьют их не реже нескольких раз в неделю. В 2013 году этот показатель был существенно ниже – 34% и 22% соответственно. 

“Мы постоянно прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов. За десять лет мы проделали большую работу, сейчас у нас почти три тысячи российских поставщиков, что позволяет нам сохранять широкий ассортимент по доступным ценам. Каждый клиент АШАН может найти для себя товар по вкусу в любой категории, и мы будем работать над тем, чтобы и дальше дарить удовольствие от покупок каждому, кто приходит в наши магазины”, – прокомментировала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

Фото: pixabay.com

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