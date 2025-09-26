Я нашел ошибку
Главные новости:
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок
Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок

26 сентября 2025 19:22
168
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.

Об этом глава Лиги безопасного интернета рассказала в своем телеграм-канале.

Екатерина Мизулина опубликовала скриншоты сообщений с жалобами на средневзвешенную систему оценок. Среди писем из разных уголков России была и Самара, сообщает sovainfo.ru.

Его автор говорил о том, что главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ. В то время как домашние задания и обычные ответы на уроках "стоят" мало в сравнении с ними.

Кроме того, написавший отметил схожесть с процедурой ЕГЭ, от которой все зависит. В этом случае неважно, как школьник учится в 10 и 11 классе, отвечает ли он на занятиях и выполняет ли домашнюю работу. Главное - сдача экзамена и контрольных. Получается, что нужен только результат, а постоянные старания неважны.

Екатерина Мизулина прокомментировала обращения без личного отношения:

- Мнения разные.

В свою очередь, в департаменте образования Самары подчеркнули преимущества средневзвешенной оценки:

- Она вводится образовательными учреждениями самостоятельно при условии согласования с педагогами, учащимися и родителями. Это система, при которой учитывается вид работ, выполняемый учениками. Очевидно, что усилия и сложности различаются. Отметка в этом случае определяет, какие задания имеют больший вес. Учащиеся получают отметку, соответствующую их реальной подготовке.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара Школа

