Школьник из Самары пожаловался Екатерине Мизулиной на средневзвешенную систему оценок

Об этом глава Лиги безопасного интернета рассказала в своем телеграм-канале.

Екатерина Мизулина опубликовала скриншоты сообщений с жалобами на средневзвешенную систему оценок. Среди писем из разных уголков России была и Самара, сообщает sovainfo.ru.



Его автор говорил о том, что главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ. В то время как домашние задания и обычные ответы на уроках "стоят" мало в сравнении с ними.



Кроме того, написавший отметил схожесть с процедурой ЕГЭ, от которой все зависит. В этом случае неважно, как школьник учится в 10 и 11 классе, отвечает ли он на занятиях и выполняет ли домашнюю работу. Главное - сдача экзамена и контрольных. Получается, что нужен только результат, а постоянные старания неважны.



Екатерина Мизулина прокомментировала обращения без личного отношения:

- Мнения разные.

В свою очередь, в департаменте образования Самары подчеркнули преимущества средневзвешенной оценки:

- Она вводится образовательными учреждениями самостоятельно при условии согласования с педагогами, учащимися и родителями. Это система, при которой учитывается вид работ, выполняемый учениками. Очевидно, что усилия и сложности различаются. Отметка в этом случае определяет, какие задания имеют больший вес. Учащиеся получают отметку, соответствующую их реальной подготовке.

