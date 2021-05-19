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Семьи с детьми получат новые меры поддержки: приняты социальные поправки «Единой России» по итогам Послания Президента

19 мая 2021 14:58
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Выплаты получат более двух миллионов российских семей и беременные женщины.

В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений Послания Президента. В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Норма заработает с 1 сентября 2021 года.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60% заработной платы. Если от 5 до 8 - 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи», — подчеркнул Андрей Исаев.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин. 

«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин», — отметил Андрей Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. 

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — сказал Андрей Исаев.

Родительское сообщество рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки, говорит председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

«Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в «горячей точке демографии». И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», — сказала Татьяна Буцкая.

Не менее важна, по ее словам, и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет. 

«Чаще всего это женщины, которым приходится работать, чтобы обеспечить ребенка — а взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным», - пояснила Татьяна Буцкая.

«Я трижды мама, а потому не могу не отметить инициативы по расширению мер поддержки многодетных семей в последние годы. В Самарской области это и региональный семейный капитал, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, компенсация проезда и бесплатное питание школьников и, конечно, поддержка при покупке жилья. Благодаря заботе со стороны государства мы чувствуем стабильность, уверены в завтрашнем дне. Это значит, что число многодетных родителей в Самарской области будет только расти», - подчеркнула Светлана Макушева член правления «Союза женщин Самарской области», участник предварительного голосования «Единой России».

Напомним, в ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы. 

 

Теги: «Единая Россия» Послание губернатора семьи с детьми

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