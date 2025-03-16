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Сегодня Самарская областная детская библиотека отмечает 88-летие! В этот день в библиотеке пройдет день открытых дверей «Библиотека собирает друзей». Подробнее о программе праздника - на странице библиотеки. 5+

За годы существования библиотека стала символом креативной работы с детьми и подростками. Самарская областная детская библиотека – это современная комфортная библиотечная среда, отвечающая природе детства, уникальный фонд и высококвалифицированные сотрудники.

Учреждение реализует социально значимые инновационные проекты, направленные на поддержку чтения детского населения региона, на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Ежегодно библиотека разрабатывает масштабные проекты на высоком профессиональном уровне.

Фото: минкульт СО