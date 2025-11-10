самым востребованным «мягким» навыком стала креативность

163

Эксперты Авито Работы проанализировали вакансии, в которых работодатели указывают важные для кандидатов «софт скиллс» («мягкие навыки» — компетенции, не связанные напрямую с профессией), за III квартал 2025 года и определили, что самым востребованным «мягким» навыком за последний год стала креативность — ее стали указывать почти в полтора раза (+45%) чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее.



Тем не менее от отдельных специалистов наиболее часто требуют другие социально-психологические компетенции. Так, навык коммуникабельности стали в 2,6 раза (+161%) чаще указывать в вакансиях инженеров и научных сотрудников — в III квартале 2025 года средние зарплатные предложения для них составили 91 843 руб/мес за полный день.

Креативность стали в 2,5 раза (+148%) чаще ожидать от работников розничной торговли — в среднем соискатели этих вакансий могли рассчитывать на 66 020 руб/мес.

Стрессоустойчивость стали чаще упоминать в качестве «софт скиллс» в вакансиях водителей и курьеров (+147%), а соискателям предлагали порядка 156 756 руб/мес за полный день.

На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать водители-дальнобойщики, для которых особенно важна пунктуальность — в среднем им предлагали 204 881 руб/мес. При этом эти специалисты обычно работают по графикам 15/15, 30/30, 45/45, 60/30 и обязаны соблюдать режим отдыха — они не могут находиться за рулем более 4,5 часов подряд.