В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Самым востребованным «мягким» навыком стала креативность

10 ноября 2025 12:35
163
самым востребованным «мягким» навыком стала креативность

Эксперты Авито Работы проанализировали вакансии, в которых работодатели указывают важные для кандидатов «софт скиллс» («мягкие навыки» — компетенции, не связанные напрямую с профессией), за III квартал 2025 года и определили, что самым востребованным «мягким» навыком за последний год стала креативность — ее стали указывать почти в полтора раза (+45%) чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Тем не менее от отдельных специалистов наиболее часто требуют другие социально-психологические компетенции. Так, навык коммуникабельности стали в 2,6 раза (+161%) чаще указывать в вакансиях инженеров и научных сотрудников — в III квартале 2025 года средние зарплатные предложения для них составили 91 843 руб/мес за полный день. 
Креативность стали в 2,5 раза (+148%) чаще ожидать от работников розничной торговли — в среднем соискатели этих вакансий могли рассчитывать на 66 020 руб/мес.
Стрессоустойчивость стали чаще упоминать в качестве «софт скиллс» в вакансиях водителей и курьеров (+147%), а соискателям предлагали порядка 156 756 руб/мес за полный день.
На самые высокие зарплатные предложения могли рассчитывать водители-дальнобойщики, для которых особенно важна пунктуальность — в среднем им предлагали 204 881 руб/мес. При этом эти специалисты обычно работают по графикам 15/15, 30/30, 45/45, 60/30 и обязаны соблюдать режим отдыха — они не могут находиться за рулем более 4,5 часов подряд.

