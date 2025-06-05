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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и «Перекресток» приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самым популярным летним блюдом у самарцев оказалась окрошка. Об этом рассказали 39% опрошенных. На втором месте — шашлык (34%). Свекольник выбрали только 7%. Еще 20% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола. А вот свекольник жительницы города выбирали чаще мужчин.

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (41%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (50%).

С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.

Время проведения: 22 апреля — 5 мая 2025 года