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Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы считают прогулы и ранние браки

14 марта 2024 13:29
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Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы считают прогулы и ранние браки

Залезть в окно, поспорить с преподавателем и отправиться в спонтанное путешествие с друзьями: горожане рассказали о самых безрассудных поступках, которые они совершили во время учебы в вузе. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие экономически активные самарцы с высшим образованием.

Самым большим безрассудством в студенчестве самарцы чаще всего называли прогулы пар и сессий (12%). На втором месте — студенческие свадьбы (8%). Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 6%. По 3% респондентов залезали в окно или на крышу общежития, сбегали в путешествия с друзьями. По 2% респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск. 1 из 100 исправлял оценки в зачетке, сдавал экзамены без подготовки, ударялся в загул накануне защиты дипломной работы, был уличен преподавателем в использовании шпаргалок. Еще 1% в шоке от того, как ему удавалось совмещать учебу в вузе с родительством.

Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию.

Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков.

Для женщин самым большим безрассудством были прогулы занятий и уход в академический отпуск. Мужчины же бо́льшим безумством считают употребление алкоголя в общежитии и прогулки по крышам. Одинаково часто к безрассудным поступкам и мужчины, и женщины причисляли студенческие браки.

Теги: Опрос

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