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Самые уважаемые профессии, по мнению самарцев, — врачи, учителя и военные

2 июня 2022 09:39
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Самые уважаемые профессии, по мнению самарцев, — врачи, учителя и военные

На первом месте рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники, вторую строку делят педагоги и военнослужащие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, представителей каких профессий самарцы уважают больше всего. В открытом опросе приняли участие экономически активные жители из Самары.

Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 31% самарцев испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 11% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение также 9%.

7% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС. По 2% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 5% считают, что представители любых специальностей достойны уважения. Среди других профессий респонденты называли администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров и проч.

Женщины чаще мужчин назвали в качестве наиболее уважаемых профессий врачей и учителей. Мужчины же чаще считают труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих достойным уважения в первую очередь.

Время проведения: 21—31 мая 2022 года

Теги: Опрос

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