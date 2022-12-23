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Самые популярные новогодние подарки — шоколад и конфеты, игры и игрушки

23 декабря 2022 13:23
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Самые популярные новогодние подарки — шоколад и конфеты, игры и игрушки

Финансовый университет при Правительстве России и страховая компания «Ингосстрах» определили, какие новогодние подарки пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Среди подарков, которые россияне хотели бы сделать на Новый год дома и на работе, с большим отрывом лидируют шоколад, конфеты и иные сладости, а также игрушки, настольные компьютерные игры—на 2 эти позиции приходится более половины от всех новогодних подарков. Далее следуют белье, книги для детей и взрослых, письменные принадлежности, включая настольные и новогодние календари.

В среднем на один подарок жители крупных и средних городов готовы израсходовать 681 рубль. Самые большие расходы на один подарок предполагают сделать жители Тюмени, Воронежа, Владивостока, Оренбурга, Москвы, также Самары. 

Теги: Опрос

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