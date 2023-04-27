Самарцы заводят несколько почтовых ящиков для работы, семьи и рекламных акций

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У каждого второго россиянина минимум 3 почтовых ящика для разделения рабочих, личных и других писем, показало совместное исследование Яндекс 360 и A2:Research. Большинство пользователей используют почту для ведения деловых переговоров, каждый пятый — для переписок с родными, а треть — для подтверждения броней, онлайн-регистраций на сайтах и в приложениях, а также для изучения рекламных акций.

В среднем у 52% респондентов всего 3-5 аккаунтов в почтовых сервисах для самых разных целей, у 25% по 2 почтовых ящика для личной и рабочей коммуникации, 15% пользователей достаточно одного, а 8% нужно больше 5 почтовых ящиков.

«Удобный интерфейс, красивый дизайн и широкий функционал — базовые характеристики, по которым пользователь выбирает тот или иной почтовый сервис. Не менее важны и дополнительные возможности. К примеру, в Яндекс 360 есть сканер, который поможет перевести любой бумажный документ в цифровой. Эта опция доступна в приложениях Почты и Диска. А Премиум тарифы Яндекс 360 дают больше возможностей настроить рассылки в Почте и получать только нужные письма. Такие полезные функции дают весомые преимущества и создают дополнительную ценность продукта для аудитории», — прокомментировал генеральный директор Яндекс 360 Владимир Русинов.

Согласно исследованию, самой полезной функцией в почте пользователи считают возможность сразу внести задачу или мероприятие в календарь (28%). Примерно столько же опрошенных активно управляют рассылками (27%), а 18% респондентам важна опция «Отложенная отправка писем».

Четверть респондентов любят часто обновлять дизайн (фон и темы) в почтовом сервисе в зависимости от своего настроения. Еще столько же пользователей создают персональные папки и меняют шрифты, а также включают автоматическое изменение режима просмотра с дневного на ночной.

Каждый второй опрошенный (54%) предпочитает просматривать письма только в веб-версии, 40% — в мобильном приложении, оставшиеся в отдельном ПО. Тем не менее большинство из них подключают уведомление о новых письмах именно на телефоне. Около 26% респондентов открывают после «пуша» в приложении каждое письмо, а 29% — только важные и срочные. Еще 24% не спешат читать сообщение или игнорируют его.