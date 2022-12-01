Самарцы высказали свое отношение к уходу автомобильных брендов

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Автомобильный сайт Дром выяснил отношение россиян к уходу автомобильных брендов. Больше половины опрошенных жителей Самарской области (68%) считают, это событие большой потерей.

При этом 17% автолюбителей региона не видят проблем и считают, что российскому авторынку поможет параллельный импорт. Каждый десятый ответил, что место ушедших с рынка иностранных брендов займут китайские марки. А 4% верят, что удастся заменить отечественными.

В среднем по стране 59% считают уход автомобильных брендов большой потерей. Тяжелее всего расставание с иностранными автомобильными брендами восприняли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана — в этих регионах около 70% автолюбителей назвали это потерей. Автолюбители Дальнего Востока больше всех в стране надеются на параллельный импорт — более трети опрошенных считают, что эта схема поможет рынку. А жители Кавказа сильнее остальных россиян верят в отечественный автопром. В регионе 9% автолюбителей считают, что именно российские машины заменят ушедших с рынка.

Опрос проводился с 21 октября по 2 ноября 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем участвовали почти 14 тысяч человек.