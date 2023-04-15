Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит девятый фестиваль «Друг Человека»
В Самаре проходит девятый фестиваль «Друг Человека»
Сегодня в Самаре проходит Гагаринский субботник
Сегодня в Самаре проходит Гагаринский субботник
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
 В Самаре продолжается месячник по благоустройству.
 В Самаре продолжается месячник по благоустройству.
У жителей Самары есть возможность выбрать парк или сквер, который преобразится уже в следующем году
У жителей Самары есть возможность выбрать парк или сквер, который преобразится уже в следующем году
Самарцы, умеющие играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше
Самарцы, умеющие играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше
300 тыс.рублей отдала 86-летняя тольяттинка мошеннику за якобы спасение дочери
300 тыс.рублей отдала 86-летняя тольяттинка мошеннику за якобы спасение дочери
Самарская женщина-полицейский-победитель мирового уровня!
Самарская женщина-полицейский-победитель мирового уровня!
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-0.18
EUR 90.16
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на День плова 
Весенне-летний сезон в самарском Этнопарке дружбы народов откроется 30 апреля
В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы, умеющие играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше

15 апреля 2023 11:39
102
Самарцы, умеющие играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше

Играть на музыкальных инструментах умеют 30% экономически активных самарцев. Самыми популярными являются гитара и фортепиано. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 30% самарцев старше 18 лет, причем среди мужчин таковых существенно больше, чем среди женщин (38 и 23% соответственно). Среди молодежи до 24 лет музицирует каждый третий. Число умеющих играть на музыкальных инструментах растет с уровнем дохода опрошенных: 15% среди тех, кто зарабатывает до 30 тыс. руб. в месяц, и 22% среди горожан с зарплатой от 80 тыс. руб.

Самыми популярными музыкальными инструментами являются гитара и клавишные — навыками игры на них владеют 16 и 10% респондентов соответственно. 8% умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных.

Фаворит у женщин — фортепиано (20%), у мужчин — гитара (на акустике или электрогитаре может сыграть 24%, правда, некоторые, по их собственному признанию, только три аккорда). Среди представителей сильного пола также популярнее ударные (6%). Респонденты с доходом больше 80 тыс. руб. в месяц играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне рассказали, как выбирают врачей
14 апреля 2023, 12:54
Россияне рассказали, как выбирают врачей
39% опрошенных считают: чем старше врач, тем он опытнее. Здравоохранение
315
Жители Самарской области реже остальных россиян прогуливают работу
14 апреля 2023, 12:06
Жители Самарской области реже остальных россиян прогуливают работу
Среди субъективных причин пропуска работы респонденты отметили отсутствие настроения работать. Общество
302
4 из 10 самарцев сталкивались с абьюзом на работе
14 апреля 2023, 09:12
4 из 10 самарцев сталкивались с абьюзом на работе
С психологическим насилием на работе сталкивались 41% опрошенных. Общество
282
В центре внимания
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
15 апреля 2023  12:06
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
77
У жителей Самары есть возможность выбрать парк или сквер, который преобразится уже в следующем году
15 апреля 2023  11:53
У жителей Самары есть возможность выбрать парк или сквер, который преобразится уже в следующем году
83
Уже в этом году жители микрорайона Волгарь смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой шестиэтажной поликлинике.
14 апреля 2023  17:05
Виктор Кудряшов оценил ход строительства социальных объектов в Южном городе и Куйбышевском районе Самары
623
Особое внимание было уделено мерам по обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы.
14 апреля 2023  16:53
Меры безопасности в период майских праздников обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба
1404
В субботу, 15 апреля, раньше обычного срока, в Самаре начнутся регулярные перевозки к садово-дачным массивам
14 апреля 2023  13:19
15 апреля, раньше обычного срока, в Самаре начнутся регулярные перевозки к садово-дачным массивам
422
Весь список