Самарцы, умеющие играть на музыкальных инструментах, зарабатывают больше

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Играть на музыкальных инструментах умеют 30% экономически активных самарцев. Самыми популярными являются гитара и фортепиано. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 30% самарцев старше 18 лет, причем среди мужчин таковых существенно больше, чем среди женщин (38 и 23% соответственно). Среди молодежи до 24 лет музицирует каждый третий. Число умеющих играть на музыкальных инструментах растет с уровнем дохода опрошенных: 15% среди тех, кто зарабатывает до 30 тыс. руб. в месяц, и 22% среди горожан с зарплатой от 80 тыс. руб.



Самыми популярными музыкальными инструментами являются гитара и клавишные — навыками игры на них владеют 16 и 10% респондентов соответственно. 8% умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных.



Фаворит у женщин — фортепиано (20%), у мужчин — гитара (на акустике или электрогитаре может сыграть 24%, правда, некоторые, по их собственному признанию, только три аккорда). Среди представителей сильного пола также популярнее ударные (6%). Респонденты с доходом больше 80 тыс. руб. в месяц играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.