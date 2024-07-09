Самарцы укрываются от летнего зноя в глэмпингах, загородных домах и базах отдыха, а также в отелях с бассейнами

258

Из-за жаркой погоды в конце июня и начале июля 2024 года жители Самары и Самарской области страдают от невыносимой духоты и ищут спасения от палящего солнца. И, согласно данным Яндекс Путешествий, многие из них укрываются от летнего зноя в глэмпингах, загородных домах и базах отдыха, а также в отелях с бассейнами.

Загородные поездки на природу, к рекам и озёрам, стали популярнее у жителей региона: спрос на базы отдыха, дома отдыха и глэмпинги вырос на 16%, а на отели с бассейнами — на 26%. Такие результаты сервис Яндекс Путешествия получил, проанализировав данные по бронированиям 24-30 июня 2023 и 2024 годов.

Пик спроса в 2024 году был зафиксирован 27-28 июня. По сравнению с июнем-июлем текущего и прошлого годов, заметное увеличение бронирований наблюдается именно в эти дни аномальной жары. При этом прошлым летом такого всплеска интереса к загородным комплексам и отелям с бассейном не было.

Самым популярным выбором самарцев и жителей области, стремящихся к прохладным локациям, стали отели с бассейнами в самом регионе (51% от общего количества бронирований таких отелей за исследуемый период) и загородные объекты внутри него (к ним относятся базы отдыха, дома отдыха, глэмпинги, кемпинги, фермерские хозяйства и турбазы) области (81%). Популярностью в обеих категориях пользовались и соседние регионы — Республика Татарстан, Оренбургская область, Саратовская область и Республика Башкортостан.

Чаще всего жители Самары и области скрывались от жары за городом в базах и домах отдыха (14%), в глэмпингах (36%) и турбазах (43%).

Подобные «прохладительные» путешествия жители региона планируют за 3-4 дня до поездки, средняя продолжительность такого выезда – 2 дня. Средняя цена за ночь в двухместном номере отеля с бассейном или загородного дома у воды — 7 800 ₽.