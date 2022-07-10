Самарцы стали реже верить в любовь с первого взгляда

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За минувшее десятилетие романтиков стало меньше, а скептиков — больше: самарцы заметно реже верят в любовь с первого взгляда. Сегодня возможность возникновения сильных чувств в момент знакомства допускает только каждый второй, тогда как в 2012 году в любовь с первого взгляда верили 7 из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Дня семьи, любви и верности приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Каждый второй самарец (51%) верит в любовь с первого взгляда: «Это какая-то химия, противостоять невозможно». Испытывать подобные чувства доводилось 40%, тогда как у 11% пока нет такого опыта. 32% опрошенных к любви с первого взгляда относятся скептически: по их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга.



В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины (55% против 44%), а респонденты старше 45 лет — чаще самарцев моложе 34 лет (56% против 45% соответственно).



По сравнению с 2012 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число тех, кто верит в любовь с первого взгляда, сократилось на четверть.



Время проведения: 23—26 июня 2022 года