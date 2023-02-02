Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском федеральном округе
«РКС-Самара» получили награду за одно из лучших защитных сооружений в Приволжском ФО
Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено
Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено
За минувшие сутки выявили еще 316 случаев коронавируса в Самарской области
За минувшие сутки выявили еще 316 случаев коронавируса в Самарской области
Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре
Грузовая "Газель" сгорела ночью на пр. Металлургов в Самаре
Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в Сызрани
Ежегодный танцевальный фестиваль различных направлений вновь соберет танцевальные коллективы Поволжья в Сызрани
У тольяттинца в магазине украли телефон
У тольяттинца в магазине украли телефон
Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе
Глава СК взял на контроль состояние школ в Сызранском районе
«КамАЗ» приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5
«КамАЗ» приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.12
-0.4
EUR 76.22
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы стали реже перерабатывать

2 февраля 2023 09:24
162
Самарцы стали реже перерабатывать

Самарцы стали реже сообщать о том, что перерабатывают ежедневно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

В том, что работа — это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены лишь 10% тех, кто работает на территории работодателя, и 14% дистанционных сотрудников. Гораздо более популярна среди самарцев другая позиция: иногда надо поработать подольше, но лучше не делать это нормой жизни. Ее придерживаются 51% тех, кто ходит на работу, и 55% удаленщиков. Категоричное мнение, что нужно выполнять все задачи исключительно в рабочее время, часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники (39% и 31% соответственно).

Никогда не работают в личное время 18% трудящихся на территории работодателя и 22% дистанционных сотрудников. Напротив, 13% тех, кто ходит на работу, и 17% тех, кто работает из дома, приходится перерабатывать ежедневно. Выполнять свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно удаленщикам (35% против 20% среди очных сотрудников). О том, что они жертвуют личным временем несколько раз в месяц, говорит каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник (20 и 17% соответственно).

Выполнить за день все запланированные личные дела заметно чаще успевают удаленные работники (66% против 52% среди тех, кто трудится на территории работодателя). О том, что планы на день нередко остаются нереализованными, сообщает каждый третий очный и каждый четвертый дистанционный сотрудник (34 и 24% соответственно).


Время проведения: 16—31 января 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы хотят получать бонусы к зарплате за усталость на рабочем месте
02 февраля 2023, 11:54
Самарцы хотят получать бонусы к зарплате за усталость на рабочем месте
Каждый второй самарец отмечает, что бонус в виде ДМС влияет на его выбор при поиске работы. Общество
81
Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре
01 февраля 2023, 09:31
Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин в Самаре
Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Общество
309
Работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы каждая четвертая самарчанка
31 января 2023, 09:14
Работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы каждая четвертая самарчанка
Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе. Общество
409
В центре внимания
Самарскую область накроет снегопад
2 февраля 2023  12:30
Самарскую область накроет снегопад
91
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля 2023  10:39
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
161
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
433
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
396
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
2196
Весь список