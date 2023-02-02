Самарцы стали реже перерабатывать

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Самарцы стали реже сообщать о том, что перерабатывают ежедневно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

В том, что работа — это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены лишь 10% тех, кто работает на территории работодателя, и 14% дистанционных сотрудников. Гораздо более популярна среди самарцев другая позиция: иногда надо поработать подольше, но лучше не делать это нормой жизни. Ее придерживаются 51% тех, кто ходит на работу, и 55% удаленщиков. Категоричное мнение, что нужно выполнять все задачи исключительно в рабочее время, часто разделяют и очные, и дистанционные сотрудники (39% и 31% соответственно).



Никогда не работают в личное время 18% трудящихся на территории работодателя и 22% дистанционных сотрудников. Напротив, 13% тех, кто ходит на работу, и 17% тех, кто работает из дома, приходится перерабатывать ежедневно. Выполнять свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно удаленщикам (35% против 20% среди очных сотрудников). О том, что они жертвуют личным временем несколько раз в месяц, говорит каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник (20 и 17% соответственно).



Выполнить за день все запланированные личные дела заметно чаще успевают удаленные работники (66% против 52% среди тех, кто трудится на территории работодателя). О том, что планы на день нередко остаются нереализованными, сообщает каждый третий очный и каждый четвертый дистанционный сотрудник (34 и 24% соответственно).



Время проведения: 16—31 января 2023 года