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Самарцы согласны пойти ради карьеры на жертвы

23 ноября 2023 09:18
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Самарцы согласны пойти ради карьеры на жертвы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители поколений Y и Z, а также руководители из Самары.

В топ-5 сложностей, которые им довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью в 1,5—2 раза превышающей нормы рабочего времени (50%), нервное перенапряжение (48%), отказ от отдыха и развлечений (45%), долгую дорогу к месту работы (34%) и частые разлуки с семьей (32%).

Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Самарцы 27—42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (28%) и ограничению общения с друзьями (20%). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17%), ненормированный график работы — каждый седьмой (14%). По 8% говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей. Горожане 18—26 лет (поколение Z) чаще всего согласны ради карьеры отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 27%). Каждый четвертый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка. 18% — работать в компании с жесткой регламентацией процессов.

Не готовы идти на лишения ради высокой должности и зарплаты 29% среди поколения Y, 20% — среди Z. В частности, среди представителей поколения Z стало меньше согласных на переезд, переработки и разлуку с семьей. Респонденты 27—42 лет продемонстрировали больше скепсиса в отношении любых лишений ради карьеры. Представители самого многочисленного поколения среди экономически активных граждан считают: «Не вижу смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами»; «10 раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы. Ценности семьи, любви и дружбы отрицать бессмысленно».

Время проведения: 4—21 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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