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Самарцы считают: на идеальный отпуск в этом году нужно 172 тысячи рублей на человека

14 июля 2024 11:37
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Самарцы считают: на идеальный отпуск в этом году нужно 172 тысячи рублей на человека

За год отпускной бюджет россиян вырос на 9%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 13 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Самары.

В этом году максимальная сумма, которую самарцы могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 58 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению горожан, обошелся бы в 172 тысяч на одного члена семьи. Еще 19% сообщили, что денег на отпуск в этом году нет.

В среднем россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Но чтобы отпуск был идеальным, требуется 175 тысяч рублей на человека. Каждый пятый (22%) признался, что не может себе позволить отдых в этом году.

Женщины более скромны в своих отпускных запросах по сравнению с мужчинами: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше денег. Выше запросы на отпуск мечты у россиян в возрасте от 35 до 44 лет, а больше тратят опрошенные моложе 34 лет. Отпускной бюджет и запросы к затратам на неделю идеального отпуска ожидаемо растут с увеличением уровнем дохода опрошенных.

По сравнению с прошлым годом среднестатистический отпускной бюджет увеличился на 9%, а запросы к отпуску мечты — на 11%. Число россиян, которые говорят, что у них нет денег на отдых, уменьшилось на 8 процентных пунктов.

Жители Москвы могут позволить себе потратить на отпуск больше жителей других городов-миллионников — в среднем 67 тысяч рублей на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск, Екатеринбург и Казань (по 65 тысяч рублей), на третьем — Челябинск (62 тысячи рублей). За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех крупных городах: особенно в Челябинске и Новосибирске (в 1,5 раза).

Что касается отпуска мечты, то здесь красноярцы опередили в ожиданиях москвичей: 205 и 195 тысяч рублей на человека за неделю соответственно.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 597
  • Время проведения: 29 апреля — 7 июня 2024 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников
Теги: Опрос

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