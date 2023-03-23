Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области обсудили изменения в бюджетные законы
В Самарской области обсудили изменения в бюджетные законы
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
В Самарской области из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотика
В Самарской области из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотика
В Самарскую область пришла многодневная мощная магнитная буря.
В Самарскую область пришла многодневная мощная магнитная буря.
В Самарской области сотрудники полиции рассказали ребятам о своей службе
В Самарской области сотрудники полиции рассказали ребятам о своей службе
Самарская область присоединится к международному проекту «Сад памяти»
Самарская область присоединится к международному проекту «Сад памяти»
Тольяттинец незаконно огородил забором приглянувшийся ему участок
Тольяттинец незаконно огородил забором приглянувшийся ему участок
Затопило подвалы и первые этажи: жители двух сёл Ставропольского района спасаются бегством от наводнения
Затопило подвалы и первые этажи: жители двух сёл Ставропольского района спасаются бегством от наводнения
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.96
0.12
EUR 82.97
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы с доходом выше среднего чаще других общаются с коллегами вне офиса

23 марта 2023 09:44
115
Самарцы с доходом выше среднего чаще других общаются с коллегами вне офиса

4 из 10 самарцев общаются с коллегами не только в рабочее время. При этом те, кто зарабатывает больше, чаще уделяют внимание общению с сослуживцами вне работы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

4 из 10 самарцев (41%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше, и продолжают делать сейчас. Еще 14% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.

О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказали 36% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки и проч.

9% горожан никогда не общались с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их число составляет 21%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — 40%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще горожан до 34 (38% против 20%).

Время проведения: 14—20 марта 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
38% жителей Самарской области согласны на снижение зарплаты ради сохранения работы
23 марта 2023, 09:12
38% жителей Самарской области согласны на снижение зарплаты ради сохранения работы
17% опрошенных из Самарской области затруднились ответить на вопрос о готовности сократить зарплатные ожидания. Общество
143
Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре
22 марта 2023, 13:35
Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре
Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу. Общество
366
россияне назвали желаемый размер накоплений к моменту выхода на пенсию
22 марта 2023, 11:54
Россияне назвали желаемый размер накоплений к моменту выхода на пенсию
Почти половина опрошенных (49%) планируют выйти на пенсию в возрасте 51–60 лет. Экономика
363
В центре внимания
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
138
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
446
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
508
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
984
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
944
Весь список