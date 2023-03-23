Самарцы с доходом выше среднего чаще других общаются с коллегами вне офиса

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4 из 10 самарцев общаются с коллегами не только в рабочее время. При этом те, кто зарабатывает больше, чаще уделяют внимание общению с сослуживцами вне работы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

4 из 10 самарцев (41%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше, и продолжают делать сейчас. Еще 14% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.



О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказали 36% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки и проч.



9% горожан никогда не общались с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.



Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их число составляет 21%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — 40%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще горожан до 34 (38% против 20%).



Время проведения: 14—20 марта 2023 года