Самарцы рассказали, в пределах скольких поколений знают историю своей семьи

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, которые выросли вместе с биологическими родителями.

Как хорошо самарцы знакомы с историей своей семьи? Согласно результатам опроса, 39% респондентов знают 3 предыдущих поколения: родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. 3 из 10 рассказали, что знакомы только с двумя предыдущими поколениями, а каждый двадцатый знает лишь родителей. 12% рассказали, что знают семейное древо до четвертого поколения включительно. 8% изучили 5 предшествующих поколений, 1 из 100 — 6 и более поколений.



Среди мужчин чуть больше, чем среди женщин, осведомленных о своих предках в четвертом, пятом и шестом поколениях.



Интересно, что историю своей семьи от 6 колена и дальше немного чаще знают горожане до 35 лет: «Заказывал генеалогическую экспертизу. Очень интересно!»

Время проведения: 27 февраля — 14 марта 2025 года