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Самарцы рассказали, удалось ли им вернуться к активным путешествиям в 2021 году

17 января 2022 12:07
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Самарцы рассказали, удалось ли им вернуться к активным путешествиям в 2021 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, удалось ли россиянам вернуться к путешествиям в 2021 году или пандемия всё ещё влияет на их тревел-планы. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 505 человек. 

Около трети участников опроса (32%) рассказали, что у них было несколько поездок по России в 2021 году. Ещё 5% полюбили внутренний туризм и ездили по стране даже чаще, чем до пандемии.

Путешествовать и по России, и за рубеж удалось 22% респондентом. Только за границу хотя бы раз отправились 8% опрошенных.

У 7% респондентов в 2021 году были лишь командировки, с туристическими целями они не путешествовали.

Наконец, 26% опрошенных рассказали, что пандемия всё ещё очень сильно влияет на их планы и поэтому они редко куда-то ездили последнее время.

Результаты опроса «Вернулись ли вы к путешествиям в 2021 году?»

32% — Было несколько поездок по России
26% — Всё ещё редко куда-то езжу, пандемия влияет на мои планы
22% — Да, получилось путешествовать и по России, и за рубеж
8% — Удалось разок-другой выбраться за границу
7% — Были только командировки
5% — Активно поездил(а) по стране, больше, чем до пандемии

По данным аналитиков Туту.ру, чаще всего по России в 2021 году летали в Москву, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапу, Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Махачкалу. Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников были востребованы страны ближнего зарубежья, а также Турция, Германия, Кипр, Египет, ОАЭ, Сербия, Греция, Болгария, Италия и Черногория.

 

Теги: Опрос

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