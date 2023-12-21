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Самарцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год

21 декабря 2023 10:14
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Самарцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, о каких подарках на Новый год мечтают горожане. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Самый желанный подарок на Новый год — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (22%). О путешествии мечтают 17% опрошенных. 11% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. 6% горожан мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2%. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.

Самарцы старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (21 и 10% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы респонденты до 34 лет (15 и 10% соответственно).

Время проведения: 15—19 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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