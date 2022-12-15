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Самарцы рассказали, какие у них есть долги

15 декабря 2022 11:05
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Самарцы рассказали, какие у них есть долги

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: какие долги есть у жителей страны. У каждого третьего опрошенного Самарской области (33%) есть кредиты, и 45% жителей региона не имеют никаких задолженностей. 

Почти треть опрошенных Самарской области (29%) рассказали, что выплачивают ипотеку. 12% должны родственникам или друзьям. Имеют задолженности по штрафам или налогам 7%, и 4% оформили рассрочку. 

В среднем по стране 38% не имеют никаких задолженностей. Самым закредитованным регионом стал Урал. Меньше всего долговых обязательств у жителей Кавказа и Центра. В этих регионах около 50% полагаются только на свои финансы. Москвичи реже остальных россиян нуждаются в кредитах и займах: 45% опрошенных столицы на имеют долгов. 

Всероссийский опрос проводился с 11 по 21 ноября 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13 тысяч человек.

Теги: Опрос

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