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Самарцы рассказали, какие сферы считают самыми перспективными для карьерного роста

24 июня 2025 10:34
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Самарцы рассказали, какие сферы считают самыми перспективными для карьерного роста

Сегодня IT-сфера уверенно лидирует среди перспективных направлений для карьеры. На втором месте — строительство, на третьем — медицина. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Согласно исследованию, 42% самарцев считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий. Это неудивительно, ведь выпускники ведущих технических вузов уже через пять лет после окончания университета зарабатывают в среднем от 280 тысяч рублей. На втором месте оказалось строительство, набрав 17% голосов респондентов, на третьем — медицина (16%). Также в топ-7 вошли нефтегазовая отрасль (15%), торговля и производство (по 11%), финансы (7%) и сфера услуг (5%).

Женщины чаще видят карьерные перспективы в IT-сфере, медицине, торговле, сфере услуг, науке и дизайне. Мужчины же чаще делают ставку на строительство, нефтегазовый сектор, производство, тяжелую промышленность, энергетику и ВПК.

Среди других перспективных направлений респонденты назвали e-commerce, робототехнику, психологию, сервисы доставки, аналитику, блогинг, авиацию, шоу-бизнес и проч.

Время проведения: 13—17 июня 2025 года

Теги: Опрос

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