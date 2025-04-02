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Самарцы рассказали, какие сериалы предпочитают смотреть

2 апреля 2025 11:50
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Самарцы рассказали, какие сериалы предпочитают смотреть

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  приняли участие представители экономически активного населения из города.

Движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории нашей страны. По мнению активистов, турецкие сериалы создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчинчто, в свою очередь, приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам. Однако, судя по результатам опроса SuperJob, ветераны переоценивают степень влияния турецких сериалов на запросы россиянок: наши соотечественницы предпочитают продукцию отечественного кинопрома.

4 из 10 самарцев любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 11% опрошенных, а южнокорейские — 7%. 5% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1 из 100 — бразильские. Среди прочих предпочтений респонденты называли китайские, испанские, канадские и скандинавские сериалы. Каждый пятый опрошенный (19%) не смотрит сериалы вовсе.

Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф. Женщины же чаще смотрят турецкие и южнокорейские многосерийники.

Чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение российским сериалам: среди молодежи до 35 лет их смотрят 36%, а среди граждан старше 45 лет — уже 45%. С кинопродукцией других стран все наоборот: молодежь выбирает ее чаще, чем те, кто старше.


Время проведения: 26—31 марта 2025 года

Теги: Опрос

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