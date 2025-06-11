Самарцы рассказали, какие предпочитают шашлыки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 50 воспитанников школ Самары приняли участие в фестивале детского творчества «Липовый цвет»
Более 50 школьников Самары приняли участие в фестивале детского творчества «Липовый цвет»
Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору
Ремонт детского сада и водоснабжение частного дома — с этими вопросами жители Самары обратились к губернатору
Самарская область и Нижний Новгород укрепляют бизнес-сотрудничество
Самарская область и Нижний Новгород укрепляют бизнес-сотрудничество
В рамках мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!" полицейские напомнили ребятам правила безопасности
В рамках мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!" полицейские напомнили ребятам правила безопасности
Минпромторг РФ не видит причин вводить регулирование цен на отдельные товары
Минпромторг РФ не видит причин вводить регулирование цен на отдельные товары
В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения
В Самаре снесли керамзитобетонный забор на территории памятника природы регионального значения
На пр. Металлургов в Самаре уложили покрытие с дефектами
На пр. Металлургов в Самаре уложили покрытие с дефектами
Тольяттинка обрадовалась "выигрышу" и отдала мошеннице 300 тысяч
Тольяттинка обрадовалась "выигрышу" и отдала мошеннице 300 тысяч
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.6
-0.55
EUR 89.79
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, какие предпочитают шашлыки

11 июня 2025 10:26
124
Самарцы рассказали, какие предпочитают шашлыки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самый популярный шашлык в России — свиной, его выбирают 46% самарцев: «Лучший шашлык из свинины — шейная часть». На втором месте — курица, её предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (10%): «Самый вкусный шашлык — из молодого барашка». Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (3%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 6% опрошенных.

Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у горожанок на первом месте — свинина). Особенно же популярна свинина у горожан старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (17%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (27%).

Время проведения: 12—21 мая 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
63% самарских школьников считают, что родители обязаны обеспечить детям высшее образование
10 июня 2025, 10:57
63% самарских школьников считают, что родители обязаны обеспечить детям высшее образование
При этом 30% респондентов считают, что нужно стремиться поступать на бюджетные места и только туда, где по силам учиться бесплатно. Образование
295
В Самаре 27% родителей учеников 5—6 классов знают, что их дети выполняют «домашку» с ИИ
10 июня 2025, 10:33
В Самаре 27% родителей учеников 5—6 классов знают, что их дети выполняют «домашку» с ИИ
16% педагогов сообщили, что постоянно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ, и пытаются бороться с этим. Образование
271
Самарские студенты рассказали, кем планируют подрабатывать летом
10 июня 2025, 10:11
Самарские студенты рассказали, кем планируют подрабатывать летом
По мнению 26% студентов, в этом году на рынке труда много предложений летних подработок с хорошим заработком. Общество
283
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
121
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
144
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
120
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
804
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
293
Весь список