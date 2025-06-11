Самарцы рассказали, какие предпочитают шашлыки

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самый популярный шашлык в России — свиной, его выбирают 46% самарцев: «Лучший шашлык из свинины — шейная часть». На втором месте — курица, её предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (10%): «Самый вкусный шашлык — из молодого барашка». Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (3%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 6% опрошенных.



Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у горожанок на первом месте — свинина). Особенно же популярна свинина у горожан старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (17%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (27%).

Время проведения: 12—21 мая 2025 года