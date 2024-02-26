Самарцы рассказали, что в их понимании работа мечты

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Аналитики hh.ru выяснили у работающих жителей ПФО, что в их понимании работа мечты. Кроме высокой зарплаты важные позиции занимают уважение руководства, work-life balance и отсутствие скуки.

В топ наиболее важных составляющих работы мечты для работников из регионов ПФО в этом году входят:

Первое место разделили сразу два параметра идеальной работы: достойная зарплата, которая покрывает все затраты (об этом заявили сразу 72% опрошенных) и положительные эмоции, а не стресс, которые должна приносить работа (72%) уважительное отношение начальства к работникам (61%) баланс личной жизни и работы (53%) отсутствие задержек зарплаты (43%) идеальная работа вписывается в образ жизни человека (33%)

Интересно, что такой параметр, как безопасность на работе выбирали реже всего только в 19% случаев. При этом каждый пятый (23%) опрошенный в регионах ПФО работник отметил, что для него работа мечты состоит в том, что про нее не стыдно рассказать. Еще 20% респондентов считают, что работа мечты должна приносить пользу обществу. Еще у 31% другое требование к работе мечты – просто не задерживаться на ней и не перерабатывать.

Интересно, что у представителей разных профессий разные требования к работе мечты. Например, для юристов важнее зарплаты, оказалось, чтобы работа приносила радость, а не стресс (58% против 64%). А HR-специалистам крайне важно, что начальство уважительно относилось к ним – об этом заявили сразу 76% опрошенных.

Судя по данным опроса чаще всего могут испытывать задержки с выплатой зарплаты и как следствие выдвигают именно это требование к потенциальной работе мечты (отсутствие задержек с выплатами) работники производственной (51%) и транспортной сферы (58%).