Главные новости:
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
55
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году

В 2026 году у женщин в приоритете — спорт, хобби и саморазвитие, у мужчин — личная жизнь и общение с семьей. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Основные приоритеты самарцев на 2026 год — это здоровье и семейные ценности: по 33% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 26% считают необходимым наладить личную жизнь. Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби или образованию. Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтают 19%. 15% обещают с нового года больше отдыхать. 14% — доделать ремонт. 11% дают зарок выучить иностранный язык. 9% хотят бросить вредные привычки. 6% — сменить круг друзей.

Женщины значительно чаще мужчин собираются уделять больше времени спорту, хобби, самообразованию и стремятся пересмотреть свое мировоззрение. Мужчины же более сфокусированы на изменениях в личной жизни и чаще планируют отказаться от вредных привычек. Интересно, что категорически ничего не хотят менять лишь 4% женщин против 8% мужчин.

Молодежь до 35 лет лидирует в желании заняться спортом (37%), образованием (31%) и иностранными языками (20%). Респонденты 35—45 лет чаще других хотят уделять внимание близким (36%), наладить личную жизнь (32%) и больше отдыхать (25%). Для граждан старше 45 лет более характерны планы заняться хобби (32%) и ремонтом (28%), отказаться от вредных привычек (23%).

Уровень образования также влияет на приоритеты. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и образование, чем обладатели дипломов вузов. Зато горожане с высшим образованием заметно чаще думают об изучении иностранных языков и отдыхе.

Среди респондентов с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше тех, кто обещает уделять внимание близким (35%) и научиться отдыхать (24%). Респонденты с доходом до 80 тысяч, в свою очередь, чаще планируют изменить мировоззрение (24%) и заняться изучением иностранного языка (19%).
 

Время проведения: 25—29 декабря 2025 года

Теги: Опрос

