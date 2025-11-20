Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей

133

Специалисты Авито провели опросили жителей Самары и узнали, когда они покупают подарки к Новому году, где, какие и сколько планируют потратить. Выяснилось, что в основном опрошенные обычно закупаются презентами уже в декабре и в этом году в среднем планируют потратить 14 000 рублей. При этом большинство хочет избежать предновогодней суеты и очередей и заказать все нужное онлайн.

Когда и где покупают подарки

9 из 10 жителей Самары планируют в этом году дарить новогодние подарки. Половина респондентов признаются: активная подготовка к праздникам начинается в декабре (50%). Пик покупок приходится на середину месяца (25%), и еще 13% начинают выбирать подарки в первых числах декабря. Чуть заранее, в ноябре подарки покупают 45% опрошенных, но есть и те, кто присматривает и покупает их в течение всего года (5%).

При этом праздничный шопинг все чаще уходит в онлайн. Так, 91% жителей Самары заявили, что в основном заказывают подарки интернет-магазинах или на онлайн-платформах, из них 45% делают это почти всегда. В основном это молодежь до 35 лет (49%) — они ценят удобство, ассортимент и возможность выбрать подарок без предпраздничной суеты.

Что подарят и сколько потратят

На предстоящий Новый год жители Самары собираются дарить близким , косметику и парфюмерию (44%), игрушки (43%), а также сладости (40%). Женщины чаще выбирают в качестве подарка элементы декора и украшения дома (30% против 16% мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины чаще покупают электронику и технику (33% против 14% женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%). Также примечательно, что среди молодежи 18-24 лет пользуются популярностью подарки своими руками (22% против 9% в среднем).

В среднем на подарки в этом году участники опроса планируют потратить около 14 000 рублей. Причем мужчины в среднем закладывают бюджет на 25% больше, чем женщины. При этом 40% опрошенных хотели бы уложиться в 5 000 рублей. Еще 36% готовы потратить от 5 000 до 15 000, 13% — от 15 000 до 30 000, а бюджет больше этих сумм закладывают 11%.

Желанные и нежеланные подарки

На вопрос о самых желанных подарках половина респондентов (46%) уверенно ответила: деньги. Еще 27% хотели бы получить электронику, 22% — ювелирные украшения, а 16% — косметику или парфюмерию. Также в топ-5 самых востребованных подарков вошли подарочные сертификаты (16%). Молодые люди чаще других хотят, чтобы им подарили сладости (21%), книги (16%) и вещи ручной работы (15%).

Примечательно, что несмотря на стандартные запросы, половина респондентов (49%) встречались с неудачными подарками. Обычно в такой ситуации опрошенные сохраняют подарки, но просто их не используют (33%). 14% решаются их передарить, а 3% поступают еще более предприимчиво и продают такие вещи.